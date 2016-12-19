19.12.2016 (16:50)

На российской военной базе в Армении завершилась ротация военнослужащих по призыву

На российской военной базе, дислоцированной в Армении, завершилась ротация военнослужащих по призыву. Мероприятия по замене личного состава воинских частей Гюмрийского и Ереванского гарнизонов проводилась в течение 2,5 месяцев.

Солдаты и сержанты были доставлены в Республику Армения более 100 авиарейсами гражданской авиации из учебных центров, воинских частей и соединений, дислоцированных в Ленинградской, Московской, Ростовской, Самарской, Оренбургской, Читинской, Саратовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Офицеры отдела по работе с личным составом и психологи соединения проводят комплексную работу по скорейшей адаптации военнослужащих.

В воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов созданы максимальные условия для скорейшей адаптации молодого пополнения. Вновь прибывшие военнослужащие размещены в отремонтированных казармах, оснащенных классами боевой подготовки, спортивными залами, чайными комнатами и душевыми кабинами.

Питание в соединении организовано обслуживающими организациями с элементами буфетного обеспечения по типу «шведского стола», где военнослужащим в меню на выбор предоставлено несколько первых, вторых блюд и салат-бар.

В ходе плановой замены личного состава численность российской военной базы в Армении не изменилась.

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