19.12.2016 (15:17)

Более 400 связистов 58-й общевойсковой армии ЮВО осваивают современную технику

Более 400 военнослужащих, прибывших из учебных воинских частей в бригаду управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), приступили к занятиям по освоению средств связи нового поколения, в том числе радиорелейной станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля КамАЗ и унифицированной радиостанции Р-166-0,5 на базе БТР-80.

Особое внимание в ходе занятий будет уделено практическим действиям по настройке видеоконференцсвязи и электронного обмена данными между абонентами для обеспечения непрерывного управления войсками в различных видах боевых действий, в том числе в горно-скалистой местности.

На завершающем этапе одиночной подготовки связисты сдадут нормативы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и примут участие в комплексных тренировках по связи в различных диапазонах частот.

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