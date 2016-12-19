Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

19.12.2016 (14:40)

На территории Краснодарского края сформирована новая зенитная ракетная бригада ЮВО

На территории Краснодарского края получила Боевое знамя и заступила на боевое дежурство новая зенитная ракетная бригада Южного военного округа (ЮВО).

Соединение укомплектовано военнослужащими как по призыву, так и по контракту, на вооружении трёх её дивизионов стоят современные зенитные ракетные комплексы «Бук-М2».

Весь личный состав ракетных дивизионов имеет образование не ниже среднего специального. Кроме того, перед назначением на воинские должности военнослужащие прошли соответствующую подготовку в учебных центрах войсковой противовоздушной обороны.

Справочно:

Комплекс «Бук М2» является высокомобильным и многофункциональным ЗРК со средней дальностью поражения. Он предназначен для уничтожения объектов стратегической и боевой авиации (самолеты, вертолеты, ракеты и прочие аэродинамические аппараты). «Бук-М2» способен противостоять противнику даже при беспрерывной огневой атаке. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
ПВО , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false