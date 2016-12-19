19.12.2016 (14:10)

Военные психологи российской военной базы в Абхазии провели углубленное тестирование молодого пополнения

Штатные психологи российской военной базы в Абхазии провели углубленное тестирование новобранцев осеннего призыва, прибывших в соединение в ноябре и декабре текущего года. Всего было изучено около 1000 военнослужащих.

Молодое пополнение прошло проверку психологическими тестами с применением автоматизированного рабочего места военного психолога (АРМ ВП), а также в ходе бесед и наблюдений, при анализе характеристик и документов военнослужащих.

Благодаря высокой производительности АРМ ВП у психологов военной базы появилось больше времени для индивидуальной работы с военнослужащими, а ручная обработка бумажных тестов осталась в прошлом. Программа также применяется для психологической оценки кандидатов при рассмотрении их на различные должности.

Установленное на АРМ ВП программное обеспечение самостоятельно диагностирует индивидуальные особенности психики отдельно взятого военнослужащего, выявляет возможные отклонения в его поведении и предлагает варианты занятий с ним. Это повышает эффективность работы психолога в десятки раз.

Тестовая библиотека АРМ ВП включает более 90 заданий, оценивающих важнейшие психологические, психофизиологические и социально-психологические характеристики личности.

Пришедшая на смену простым вопросникам аппаратура способна с помощью сканера, входящего в комплект АРМ, обрабатывать заполненные от руки бланки тестирования с последующим выводом анализа. Комплексы предназначены для повышения эффективности мероприятий психологического сопровождения учебно-боевой деятельности подразделений.

В ходе своей деятельности психологи соединения ежедневно обследуют с использованием автоматизированных рабочих мест более 50 военнослужащих, привлекаемых к несению службы с оружием.

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