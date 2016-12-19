19.12.2016 (13:28)
Снайперы, гранатометчики, наводчики БТР морской пехоты Каспийской флотилии вышли на полигоны
Около 200 гранатомётчиков, снайперов и наводчиков БТР из состава батальонов морской пехоты Каспийской флотилии выполняют учебно-боевые задачи в ходе практических занятий на горном полигоне Аданак в Республике Дагестан и войсковом стрельбище Пески Артиллерийские в Астраханской области.
Снайперы учатся выбирать огневые позиции, вести разведку местности в пределах секторов наблюдения и обстрела, устанавливать прицел, определять различные поправки и упреждения при стрельбе, правильно выбирать точку прицеливания и вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням.
Психологи проводят индивидуальные занятия с каждым снайпером, закрепляют и развивают у военнослужащих решительность, смелость, умение адекватно реагировать на любые ситуации, чётко и быстро расставлять приоритеты в своих действиях.
Гранатомётные расчёты отрабатывают тактику и приёмы ведения боя как одиночными расчётами, так и в составе подразделений в наступлении и в обороне. В ходе тренировок они учатся поражать мишени, имитирующие бронированную технику и живую силу условного противника, из ручного и автоматического гранатометов.
На совместных занятиях по тактической подготовке снайперы и гранатомётчики отрабатывают навыки оборудования и маскировки огневых позиций, скрытному передвижению, умению использовать для укрытия и маскировки рельеф местности.