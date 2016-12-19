Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

19.12.2016 (13:28)

Снайперы, гранатометчики, наводчики БТР морской пехоты Каспийской флотилии вышли на полигоны

Около 200 гранатомётчиков, снайперов и наводчиков БТР из состава  батальонов морской пехоты Каспийской флотилии выполняют учебно-боевые задачи в ходе практических занятий  на горном полигоне Аданак в Республике Дагестан и войсковом стрельбище  Пески Артиллерийские в Астраханской области.

Снайперы учатся выбирать огневые позиции, вести разведку местности в пределах секторов наблюдения и обстрела, устанавливать прицел, определять  различные поправки и упреждения при стрельбе,  правильно выбирать точку прицеливания и  вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням.

Психологи проводят индивидуальные занятия с каждым снайпером, закрепляют и развивают у военнослужащих решительность, смелость, умение адекватно реагировать на любые ситуации, чётко и быстро расставлять  приоритеты в своих действиях.

Гранатомётные расчёты отрабатывают тактику и приёмы ведения боя как одиночными расчётами, так  и в составе подразделений в наступлении и в обороне. В ходе тренировок они учатся поражать мишени, имитирующие   бронированную технику и живую силу условного противника,  из ручного и автоматического гранатометов.

На совместных занятиях по тактической подготовке снайперы и гранатомётчики отрабатывают навыки оборудования и маскировки огневых позиций, скрытному передвижению, умению использовать для укрытия и маскировки рельеф местности. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false