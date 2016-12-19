19.12.2016 (12:51)

Начался сбор руководящего состава общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе

Сегодня начался трехдневный сбор руководящего состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе. В нем принимает участие около 200 офицеров управления объединения.

В ходе практических занятий офицеры и генералы выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и по вождению боевой техники.

Руководящий состав также ознакомят с передовыми методиками организации занятий по огневой подготовке на войсковых стрельбищах и директрисах боевых машин, эксплуатации, обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

С должностными лицами будут проведены практические занятия по работе на автоматизированных системах управления войсками.

По завершении сбора генералы и офицеры сдадут контрольные зачеты по оперативному искусству, тактической и мобилизационной подготовке, методике проведения учений и занятий по различным предметам боевой подготовки.

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