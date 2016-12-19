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19.12.2016 (12:02)

Зенитчики ВВО поразили более 20 воздушных целей в ходе учения в Хабаровском крае

Зенитные подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае,  поразили более 20 воздушных целей условного противника в ходе тактического учения.

На полигоне  Князе-Волконский экипажи зенитных артиллерийских комплексов  «Шилка» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», переданных мотострелковому подразделению,  отработали задачи по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника. Боевые  стрельба по воздушным целям выполнялись со сменой огневых позиций.

На учение также привлекались расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Леер», с помощью которых осуществлялось обнаружение огневых средств и засад условного противника во время движения колонны боевой техники на марше и в район выполнения огневых задач.

Всего на учение привлекалось более 300 военнослужащих различных родов войск, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе три расчета БЛА.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Восточный военный округ
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