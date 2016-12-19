19.12.2016 (09:36)

Российские и индийские военные моряки согласовали порядок розыгрыша эпизодов учения «Индра Нэви-2016»

В штабе Восточного флота ВМС Индии в городе Вишакхапатнам прошло совместное совещание представителей командования индийского спецназа и командования подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота. Стороны обсудили проведение досмотровой операции в рамках антипиратского эпизода предстоящего учения «ИНДРА НЭВИ – 2016», обменялись накопленным практическим опытом, полученным во время выполнения задач в районе Аденского залива.

Помимо этого, состоялись тренировки личного состава корабельных боевых расчетов российских боевых кораблей, занятия с вахтенными офицерами большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» по знанию навигационных особенностей района проведения предстоящей активной морской фазы учения.

В рамках культурно-спортивной программы были проведены спортивные мероприятия — моряки обеих стран сыграли товарищеские матчи по футболу, волейболу, посоревновались в перетягивании каната.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова прибыл в порт Вишакхапатнам 14 декабря.

Активная фаза учения пройдет с 19 по 21 декабря в акватории Бенгальского залива. Экипажи кораблей проведут тренировки по связи, отработают эпизоды отражения средств воздушного нападения условного противника, совместное маневрирование в составе тактических групп, выполнят артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотровые действия, а также пополнение запасов на ходу.

В отработке ряда эпизодов будут задействованы корабельные вертолеты российских и индийских боевых кораблей.

Справочно:

Первое двустороннее российско-индийское военно-морское учение было проведено в мае 2003 года. В 2005 году оно получило название «ИНДРА». Совместные учения отрядов кораблей ВМФ России и ВМС Индии проводились также в 2007, 2014 и 2015 годах.

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