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19.12.2016 (07:33)

В Забайкалье разведчики ВВО начали подготовку к всеармейскому конкурсу «Тропа разведчика»

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приступили к совершенствованию навыков преодоления штурмовой полосы препятствий в рамках подготовки к армейскому конкурсу «Тропа разведчика».

Военнослужащие преодолевают полосу препятствий в одиночку и в составе разведывательных отделений.

Также на дистанции отрабатываются тактические приемы передвижения в условиях огневого воздействия условного противника. Тренировки проводятся в полном снаряжении и маскировочных костюмах.

Штурмовая полоса представляет собой 400-метровую дистанцию, включающую около 20 препятствий. Для психологического осложнения на маршруте закладываются взрывпакеты, дымовые шашки и «огневые ловушки», а также прохождение постоянно сопровождают пулеметные очереди обозначаемого противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Разведывательные подразделения , Армейские международные игры , Армейские международные игры
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