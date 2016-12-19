19.12.2016 (07:33)

В Забайкалье разведчики ВВО начали подготовку к всеармейскому конкурсу «Тропа разведчика»

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приступили к совершенствованию навыков преодоления штурмовой полосы препятствий в рамках подготовки к армейскому конкурсу «Тропа разведчика».

Военнослужащие преодолевают полосу препятствий в одиночку и в составе разведывательных отделений.

Также на дистанции отрабатываются тактические приемы передвижения в условиях огневого воздействия условного противника. Тренировки проводятся в полном снаряжении и маскировочных костюмах.

Штурмовая полоса представляет собой 400-метровую дистанцию, включающую около 20 препятствий. Для психологического осложнения на маршруте закладываются взрывпакеты, дымовые шашки и «огневые ловушки», а также прохождение постоянно сопровождают пулеметные очереди обозначаемого противника.

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