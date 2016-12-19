19.12.2016 (07:12)

Более половины нуждающихся в жилье военнослужащих ВВО обеспечены жилыми помещениями в 2016 году

В 2016 году более половины нуждающихся в жилье военнослужащих Восточного военного округа обеспечены жилыми помещениями.

Около 1400 военнослужащих ВВО приобрели в собственность квартиры на выделенные им жилищные субсидии в сумме 7,8 миллиардов рублей.

Данная форма обеспечения жильем позволяет военнослужащим самостоятельно определить место положения жилья и уровень комфортности. Выделенных денежных средств в некоторых случаях хватает на приобретение двух и даже трех квартир, как в дальневосточных регионах, так и в южных и центральных регионах России.

С момента введения новой формы обеспечения жильем жилищную субсидию получили более 5 тысяч военнослужащих ВВО. Еще более 2,5 тысяч военнослужащих подали заявления на получение субсидии.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О статусе военнослужащего» жилищная субсидия предоставляется также тем военнослужащим, которые отказались от предложенного им жилого помещения, либо изъявивли желание изменить ранее избранное место жительства.

Данный способ на сегодняшний день признан наиболее эффективным решением жилищного обеспечения военнослужащих.

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