19.12.2016 (08:00)

Командующий ВДВ впервые проводит сбор руководящего состава в новой должности

Сегодня в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) России начался сбор руководящего состава. Трехдневное мероприятие носит плановый характер и проходит под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

К сбору привлечены более 150 офицеров командования ВДВ, руководящего состава соединений, воинских частей и учебных заведений войск.

Во время показных занятий военнослужащие продемонстрируют участникам сбора порядок действий личного состава по боевой тревоге. На учебных точках в воинской части и на полигоне будет организован показ действий командиров, штабов и личного состава в парке боевых машин и при вооружении.

В ходе сбора офицерам будут прочитаны лекции и доклады с демонстрацией тематических учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по различным аспектам военного дела, в том числе по организации и подержанию взаимодействия с воинскими формированиями других видов Вооруженных Сил и родов войск, показан алгоритм приведения воинских частей в высшие степени боевой готовности.

В течение нескольких дней на практических занятиях командиры и начальники будут вырабатывать единые подходы по работе органов военного управления, планированию и руководству подчиненными силами, а также ознакомятся с ролью и местом ВДВ в общей системе обеспечения безопасности государства.

Кроме того, генерал-полковник Андрей Сердюков доведет требования руководства Министерства обороны РФ и поставит задачи подчиненным по реализации мероприятий международного военного сотрудничества, оснащению войск современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, в том числе робототехническими комплексами, средствами разведки и связи.

Завершится сбор заседанием Военного совета, на котором будут подведены итоги повседневной и учебно-боевой деятельности войск в 2016 году и поставлены задачи на следующий год. Затем отличившимся офицерам будут вручены грамоты и ценные подарки, а также объявлены приказы о присвоении очередных воинских званий.

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