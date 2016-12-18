18.12.2016 (20:00)

Более 300 кадет, суворовцев и воспитанниц пансиона Минобороны приняли участие в новогоднем бале

Более 300 воспитанников суворовских училищ, кадетских корпусов и пансиона Министерства обороны России приняли участие в традиционном новогоднем бале в комендантском Преображенском полку. Бал посвящен Году кино, поэтому целое его отделение посвящено исполнению танцев из популярных советских и российских кинофильмов.

Традиции русского офицерского бала начали возвращаться в российскую армию в 2004 году, и с каждым годом программа становится все масштабнее и красочнее. «Кадетские балы – это не только исторические традиции российского офицерства, связывающие наше прошлое и настоящее, – отметил распорядитель бала, начальник Центрального дома Российской Армии Василий Мазуренко. – Это еще и воспитание у будущих защитников Отечества определенного уровня культуры, нравственности, этикета в отношениях между мужчиной и женщиной».

В этом году в бальную программу вошли русский танец из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», танго из «Бриллиантовой руки», вальс из фильма «Весна», танец «Па де грас» из кинокартины «Женщины», а также полонез, галоп, ручеек, мазурку, краковяк, кадриль и другие виды танцев, которые все могли видеть на экране.

Также в праздничном мероприятии приняли участие известные актеры и ветераны Вооруженных Сил РФ, в том числе народный артист РФ Юрий Назаров и Герой России, заместитель председателя Советов Московского дома ветеранов и ветеранов войн и Вооруженных Сил Игорь Милютин.



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