17.12.2016 (19:22)

Прославленная мотострелковая бригада ЦВО, дислоцированная в Оренбургской области, отмечает 75-летие

Гвардейская отдельная Омско-Новобукская Краснознаменная мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Оренбургской области, сегодня отмечает 75-летие со дня основания.

В праздничных мероприятиях приняли участие представители командования ЦВО и руководство Оренбургской области, Герои Советского Союза и России, руководители общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и Вооруженных Сил РФ.

Для гостей были организованы показные выступления военнослужащих, выставка вооружения и военной техники, а также праздничный концерт с участием народного артиста России Александра Розенбаума.

Справочно:

Гвардейская отдельная Омско-Новобукская Краснознаменная мотострелковая бригада Центрального военного округа является продолжателем боевых традиций 75-й гвардейской отдельной морской бригады и 27-й гвардейской Краснознаменной Омской стрелковой дивизии, которые прославились во время Великой Отечественной войны: их подразделениями было уничтожено более 28 тыс. фашистских захватчиков, свыше 150 танков и 1400 орудий.

Военнослужащие бригады также известны участием в локальных конфликтах и международных учениях. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, более 2 тыс. солдат и офицеров бригады удостоены государственных наград.

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