17.12.2016 (17:50)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел серию двусторонних телефонных переговоров с главами военных ведомств Сирии и Ирана, а также с руководителем разведывательной службы Турции

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел серию двусторонних телефонных переговоров с главами военных ведомств Сирии Фахедом Джасем аль-Фреджем и Ирана Хосейном Дехганом, а также руководителем национальной разведывательной службы Турции Хаканом Фиданом.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о ситуации в Алеппо. Обсуждались пути нормализации там военной и гуманитарной обстановки и конкретные шаги по созданию условий обеспечения режима прекращения боевых действий на территории Сирии.

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования Хакану Фидану в связи с терактом в турецком городе Кайсери.



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