17.12.2016 (17:31)

Военнослужащие береговых войск Северного флота принимают участие в экспедиции «Путь помора»

Военнослужащие береговых войск Северного флота (СФ) принимают участие в экспедиции «Путь помора», организованной общественной организацией «Северный полюс» под руководством Виктора Симонова — соратника известного путешественника Фёдора Конюхова.

Группа военнослужащих СФ движется на двух снегоходах А-1 с санями, а два военных водителя на двух грузовых автомобилях КамАЗ повышенной проходимости сопровождают группу по трассе. Остальные участники экспедиции передвигаются на 6 снегоходах и 3 мотобуксировщиках.

Основная задача военных путешественников – совершенствование навыков управления снегоходами в экстремальных режимах эксплуатации.

Во время экспедиции в очередной раз тестируются возможности армейских снегоходов при движении на дальние расстояния и по преодолению естественных препятствий в сложных климатических условиях. Военнослужащие, участвующие в экспедиции, обеспечены арктической формой одежды.

Маршрут экспедиции пролегает от города Онега (Архангельская область) до посёлка Зареченск (Мурманская область) и составляет около 1000 км, 110 из них уже пройдены.

В феврале 2016 г. группа военнослужащих отдельной арктической мотострелковой бригады СФ уже сопровождала экспедицию известного путешественника Фёдора Конюхова по ледяному покрову и вдоль побережья Белого моря. Тогда арктические мотострелки преодолели около 500 км от Онеги до Северодвинска на 3 армейских снегоходах А-1.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице