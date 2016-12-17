17.12.2016 (12:16)

В Хабаровске еще 176 семей военнослужащих ВВО получили квартиры в новом доме

В Волочаевском городке (Хабаровск) 176 семей военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) въехали в новый дом, жилая площадь которого составила свыше 11,5 тыс. кв. м.

Жилье сдано с полной внутренней отделкой. Во всех квартирах установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехническое оборудование, электрические плиты. Также подключены датчики пожарной сигнализации, счетчики учета электроэнергии, холодной и горячей воды, многоканальные антенны, телефонные линии и линии интернет.

В новом микрорайоне созданы все условия для полноценного отдыха и физического развития: есть детские игровые и спортивные площадки, в том числе с тренажерами.

Жилой городок обеспечивает тепловой энергией и горячей водой индивидуальная газовая котельная станция. Кроме того, построены все необходимые инженерные коммуникации, 3 трансформаторные подстанции и водопроводно-насосная станция.

Всего в Волочаевском городке возведено 12 жилых домов на 2192 квартиры. Их общая жилая площадь составляет почти 140 тыс. кв. м. В 2015 г. были заселены первые 4 новостройки, где новоселье справили 736 семей военнослужащих. Через год были заселены еще 352 квартиры. Оставшиеся 6 жилых домов (1104 квартиры) планируется заселить в будущем году.

Строительство Волочаевского городка ведется в рамках Федеральной целевой программы по обеспечению жильем военнослужащих Минобороны России.

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