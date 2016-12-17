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17.12.2016 (06:07)

Участники учения «ИНДРА-НЭВИ» почтили память погибших моряков

Участники российско-индийского военно-морского учения «ИНДРА НЭВИ - 2016» возложили венки и цветы к мемориалу погибшим морякам.

В церемонии, которая прошла в городе Вишакхапатнам (Республика Индия), приняли участие заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Эдуард Михайлов, начальник штаба Восточного военно-морского командования ВМС Индии вице-адмирал Джэйн, а также военные моряки двух стран – участники совместного военно-морского учения.

Активная фаза военно-морского учения «ИНДРА НЭВИ - 2016» с участием отряда кораблей Тихоокеанского флота пройдет с 19 по 21 декабря в акватории Бенгальского залива.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военно-Морской Флот , Международные учения , Международная деятельность
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