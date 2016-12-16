16.12.2016 (21:39)

В Ситуационном центре Вооруженных Сил России обсудили организацию работы по профилактике болезней органов дыхания среди военнослужащих

16 декабря в Ситуационном центре Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством врид начальника Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны России генерал-майора медицинской службы Александра Власова прошло селекторное совещание, посвященное организации работы по профилактике болезней органов дыхания в войсках (силах) военного округа (флота) в зимнем периоде 2016—2017 гг.

В совещании приняли участие начальники медицинских служб военных округов и флотов, руководители ряда центральных военно-медицинских учреждений.

Во вступительном слове врид начальника ГВМУ Минобороны России заострил внимание на теме превышения порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), потребовал от участников совещания конкретных предложений по исправлению ситуации. В качестве причин, влияющих на подъем заболеваемости он указал на неудовлетворительный режим проветривания помещений, скученность, несоответствие формы одежды сезонным условиям, недостаточный уровень контроля командования и др.

Далее с докладами о проводимой работе по профилактике болезней органов дыхания в войсках выступили: по медицинской службе Восточного военного округа ее начальник полковник медицинской службы А.Б. Леонидов, Западного военного округа — начальник медицинской службы ЗВО полковник медицинской службы В.В. Валевский, Центрального военного округа — начальник медицинской службы ЦВО полковник медицинской службы А.А. Калмыков, Южного военного округа — начальник медицинской службы ЮВО полковник медицинской службы С.В. Папко. Ситуацию по заболеваемости в учебных подразделениях доложили начальник медицинской службы ВКС полковник медицинской службы В.Е. Исаенков и начальник медицинской службы РВСН полковник медицинской службы С.В. Харюта.

По словам выступавших, в воинских подразделениях проводится раннее активное выявление больных на утренних осмотрах и вечерних построениях. Особые меры профилактики предпринимаются в отношении молодого пополнения, прибывшего в войска в период осеннего призыва. Лечение выявленных больных с простудными заболеваниями проводится в стационарных условиях. В военных поликлиниках и госпиталях создан и поддерживается необходимый запас препаратов общей (неспецифической) профилактики, средств экстренной профилактики болезней органов дыхания, противогриппозных и дезинфекционных средств.

Подводя итоги совещания, генерал-майор медицинской службы Александр Власов отметил важность профилактики болезней органов дыхания среди военнослужащих в предстоящий период, указав, в частности, на необходимость выявления причин заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмониями, поставил задачи конкретным исполнителям по выполнению намеченных планов.

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