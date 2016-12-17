17.12.2016 (09:00)

Сегодня исполняется 57 лет Ракетным войскам стратегического назначения

17 декабря 2016 г. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 57-ю годовщину со дня образования. В 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.

За свою историю РВСН по прямому назначению как военная сила ни разу не применялись, но совместно с другими компонентами Стратегических ядерных сил (СЯС) зримо присутствовали при решении многих военно-политических проблем.

С момента образования РВСН проведено свыше 5 тыс. пусков ракет, в том числе около 500 учебно-боевых в ходе оперативной и боевой подготовки войск.

Сегодня РВСН — это род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся важнейшим компонентом СЯС России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими непрерывное дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тыс. человек.

В РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей СЯС России, способных в считанные минуты решить задачи по поражению объектов на территории противника.

В 2016 г. в РВСН улучшились показатели боевого дежурства и эксплуатации вооружения и военной техники. Было проведено более 100 командно-штабных тактических и тактико-специальных учений. В следующем году количество учений увеличится на 50%. Под руководством командующего РВСН в 2017 году будут проведены командно-штабные учения с Тейковским и Новосибирским соединениями, оснащёнными новейшими ПГРК «Ярс».

Необходимо подчеркнуть, что в 2017 году в рамках учений РВСН будут осваивать новые районы боевого патрулирования. Кроме того, в будущем году также продолжится практика внезапных проверок.

В уходящем году в РВСН проведено 6 пусков ракет, четыре из которых преследовали цель экспериментальной отработки лётно-технических характеристик новых ракетных комплексов стратегического назначения, один – на продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, один - учебно-боевой пуск.

В следующем году планируется провести более 10 пусков, которые направлены на испытание перспективных ракетных комплексов, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, а также учебно-боевые пуски.

В этом году в РВСН продолжены работы по перевооружению на новые типы РК. В декабре 2016 года на боевое дежурство заступят полки в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН.

В 2017 году планируется переоснастить четыре ракетных полкав Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН.

Ракетный комплекс «Ярс» уже сейчас значительным образом усилил мобильную группировку РВСН и в будущем, несомненно, ему будет принадлежать одна из ключевых ролей при решении ряда отведенных для него задач стратегического сдерживания. В настоящее время приняты все необходимые решения, обеспечивающие гибкость и многовариантность развития группировки ракетных комплексов для адекватного реагирования на имеющиеся и вновь возникающие угрозы.

Наряду с разработкой новых ракетных комплексов, произойдет качественное совершенствование систем боевого управления войсками и оружием.

В боевом составе РВСН сегодня находится около 400 пусковых установок с МБР. Доля новых РК в группировке РВСН будет постоянно возрастать.

В конечном итоге, Ракетные войска стратегического назначения будут иметь сбалансированную структуру, а на вооружении будет находиться оптимальное количество ракет, предназначенных для решения разноплановых задач обеспечения ядерного сдерживания и безопасности России.

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