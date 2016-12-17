17.12.2016 (00:00)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 815

15 декабря 2016 г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые и конструкторы, инженеры и техники, работники оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Ракетных войск стратегического назначения.

Созданные в середине XX века, они по праву заняли важнейшее место в триаде стратегических ядерных сил страны.

Сегодня на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся уникальные, не имеющие мировых аналогов стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью и надежностью, мобильностью и управляемостью.

Благодаря хорошей профессиональной подготовке, ответственности и добросовестности личный состав войск успешно осваивает новое оружие и технику, эффективно решает задачи по защите национальных интересов России.

Уважаемые товарищи! Благодарю за самоотверженную службу. Выражаю уверенность в том, что вы и впредь будете достойно выполнять воинский долг по обеспечению безопасности государства.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде на благо Родины!



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