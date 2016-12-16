16.12.2016 (19:02)

В Западный военный округ поступила очередная партия новейших боевых вертолетов

Специалисты инженерно-авиационной службы Западного военного округа (ЗВО) приняли на заводах в Ростове-на-Дону и Казани очередную партию ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5.

На каждом из вертолетов в полном объеме проведены работы по проверке заявленных функций и характеристик в воздухе и на земле. Новая авиационная техника пополнит боевой состав соединений армейской авиации ЗВО, базирующихся в Ленинградской области.

В настоящий момент летный состав нового авиационного соединения уже приступил к плановым полетам на вертолетах Ми-8МТВ-5 и Ми-26Т, поступивших в округ в ноябре текущего года. В ближайшее время к плановым полетам приступят и экипажи Ми-28Н, прошедшие переучивание на новую технику.

Вертолет Ми-28Н обладает высокой надежностью и маневренностью. Он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, что позволяет эффективно совершать в бою противоракетные маневры.

На вооружении «Ночного охотника» находится авиационная пушка, которая позволяет летчику в полете выбирать тип боеприпаса — бронебойный или фугасный. Вертолет оснащен экранно-выхлопными устройствами, которые уменьшают вероятность попадания ракет.

В бою машина способна эффективно поддерживать наземные войска, уничтожая живую силу и боевую технику противника в сложных метеорологических условиях днем и ночью.

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