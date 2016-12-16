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16.12.2016 (17:50)

В рамках совместного российско-индийского учения «Индра Нэви–2016» состоялось взаимное посещение боевых кораблей

Сегодня в рамках береговой фазы российско-индийского военно-морского учения «Индра Нэви–2016» состоялось взаимное посещение военных кораблей. Индийские моряки побывали на большом противолодочном корабле (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Российские военнослужащие в свою очередь посетили фрегат УРО «Сатпура» ВМС Индии.

Во время экскурсий военные моряки двух стран ознакомились с вооружением кораблей, условиями службы и быта коллег.

Также в ходе подготовки к совместному учению экипажи российских и индийских кораблей провели тренировку по передаче сигналов флагами и флажным семафором в соответствии с международным сводом сигналов.

Сигнальщики флагманских кораблей в условиях базы отработали передачу основных сигналов, необходимых при выполнении совместного маневрирования в море, и ответ на них. Моряки обеих стран продемонстрировали твердые знания международного свода сигналов и получили высокую оценку руководства учением.

Справочно:

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» 14 декабря прибыл в порт Вишакхапатнам Республики Индия для участия в совместном военно-морском учении «Индра Нэви–2016».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Международные учения
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