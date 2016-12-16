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16.12.2016 (18:26)

С экипажами кораблей Каспийской флотилии и боевыми расчётами загоризонтной РЛС «Подсолнух» проведено совместное учение

Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии и боевые расчёты постов радиотехнической службы провели совместное учение по обнаружению надводных и воздушных целей с последующей выдачей целеуказаний кораблям на применение ракетного и артиллерийского вооружения.

На учении была задействована загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух». Главная её особенность — обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта.

Учение было проведено для отработки вопросов взаимодействия РЛС «Подсолнух» с пунктами управления кораблей.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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