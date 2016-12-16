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16.12.2016 (17:51)

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» пополнилось новым отрядом

Сегодня Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» пополнилось новым отрядом. Торжественная церемония посвящения юношей и девушек в юнармейцы состоялась в средней школе № 151 Минобороны России в одном из военных городков 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

Удостоверения и знаки юнармейцев ребятам вручил начальник регионального штаба Юнармии по Мурманской области А.Ф. Биктимеров.

Значимость этого события для области и для каждого из ребят отметила в своем выступлении заместитель председателя Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищева.

В поздравлении от имени начальника 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Ю.Г. Сыча говорится: «Ребята наших военных городков не понаслышке, а на конкретных примерах своих отцов и матерей видят, что значит служить Отечеству, чтить героическое прошлое нашей страны, продолжать ее славные традиции».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Юнармия
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