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16.12.2016 (17:39)

Подразделения спецназа ЗВО отработали действия по ликвидации условного НВФ в населенном пункте

На полигоне в Псковской области подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) отработали задачи по ликвидации условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в городе.

По замыслу учения, населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов, был захвачен террористами. Перед началом активных действий военнослужащие провели разведку местности с помощью оптико-электронного комплекса «Интриган» и беспилотного летательного аппарата «Леер», в результате чего были получены необходимые данные о противнике.

Для освобождения «заложников» спецназ выполнил блокирование населенного пункта, затем в ходе скоротечной операции уничтожил условное НВФ и вышел в район эвакуации.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 50 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка
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