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16.12.2016 (09:35)

Экипажи армейской авиации Западного военного округа отрабатывают сложный пилотаж

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 «Крокодил»  авиасоединений Западного военном округа (ЗВО), базирующихся в Ленинградской области, приступили к отработке элементов простого и сложного пилотирования в неблагоприятных метеорологических условиях.

В ходе полетов пилоты совершенствуют навыки обнаружения,  распознавания и поражения различных подвижных и неподвижных наземных объектов,  вертолетов и низколетящих малоскоростных самолётов условного противника.

Распознавание целей и наведение на них управляемых ракет осуществляется с помощью обзорно-прицельной системы нового поколения с телевизионным и лазерным каналами.

Также в ходе полетов на предельно малых высотах пилоты учатся скрытно обходить средства ПВО условного противника, используя особенности рельефа местности.

К учебно-тренировочным полетам допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом не менее 500 часов.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Армейская авиация , Западный военный округ , ВВС , ВКС
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