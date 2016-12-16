16.12.2016 (17:13)

В Астраханской области начался полевой выход узла связи Каспийской флотилии

В Астраханской области начался полевой выход узла связи Каспийской флотилии, в ходе которого будут отработаны вопросы организации связи с корабельными группировками, выполняющими задачи в пунктах базирования в Астрахани и Махачкале.

При выдвижении в заданный район военнослужащие решали задачи по ряду вводных, в частности, по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на военную колонну.

По прибытии на полигон связисты выполнили нормативы по инженерному оборудованию и маскировке позиций, развернули подвижный пункт связи для работы в полевых условиях.

В соответствии с планом полевого выхода будет проведено тактико-специальное учение с развёртыванием передвижных станций связи на базе командно-штабных машин, прокладкой кабельных линий связи, организацией устойчивых каналов связи с группировкой кораблей флотилии в пунктах базирования.

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