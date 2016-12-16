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16.12.2016 (16:42)

Военнослужащие Краснодарского гарнизона полностью обеспечены служебным жильем

В текущем году в Краснодарском крае постоянное и служебное жилье получили около 400 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), более  90 из них были предоставлены денежные субсидии на его приобретение и строительство. Общая сумма выплат при этом составила 548 миллионов рублей.

В целях доведения оперативной информации до командования воинских частей сотрудниками территориального отделения «Югрегионжилье» проведено более 30 встреч с военнослужащими Краснодарского гарнизона, а также дан ответ на более чем 7 тысяч письменных обращений.

Необходимо отметить, что благодаря новому жилому комплексу, воздвигнутому в городе Краснодаре по улице Дзержинского, который включает в себя 11 современных корпусов на 2,5 тыс. квартир с  детскими площадками, полями для игры в волейбол, баскетбол, потребность в постоянном и служебном жилье закрыта в регионе полностью. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Жилье
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