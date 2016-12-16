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16.12.2016 (16:21)

Участники российско-индийского учения «Индра-Нэви» почтили память погибших моряков

Участники российско-индийского военно-морского учения «Индра Нэви–2016» возложили венки и цветы к мемориалу погибшим морякам в городе Вишакхапатнам.

В церемонии приняли участие заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Эдуард Михайлов и начальник штаба Восточного военно-морского командования ВМС Индии вице адмирал Атул Кумар Джэйн.

Активная фаза учения пройдет с 19 по 21 декабря в акватории Бенгальского залива. Экипажи кораблей проведут тренировки по связи, отработают отражение средств воздушного нападения условного противника, выполнят совместное маневрирование кораблей в составе тактических групп, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотровые действия и элементы противолодочной обороны и пополнения запасов на ходу. 

Также планируется проведение в море специального учения морской авиации.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока в середине октября. Тихоокеанцы перед прибытием в Индию выполняли задачи боевой службы в Тихом и Индийском океанах, побывали с деловыми визитами в портах Индонезии и Таиланда.

     

Справочно:

Первое двустороннее российско-индийское военно-морское учение было проведено в мае 2003 года. В 2005 году оно получило название  «ИНДРА». Совместные учения отрядов кораблей ВМФ России и ВМС Индии проводились также в 2007, 2014 и 2015 годах. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Международные учения
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