16.12.2016 (12:04)

На Балтийском флоте отметят 90-летие со дня образования прославленного мотострелкового соединения

17 декабря на Балтийском флоте (БФ) пройдут торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования 1-й гвардейской Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова II степени мотострелковой дивизии.

Сегодня правопреемником легендарного соединения является гвардейский мотострелковый полк береговых и сухопутных войск БФ, который считается одним из передовых мотострелковых воинских частей флота как по укомплектованности современными образцами вооружения и военной техники, так и по уровню подготовки личного состава.

На вооружении полка стоят боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, противотанковые ракетные комплексы, зенитные пушечно-ракетные комплексы и другая техника.

Торжественные мероприятия в Калининграде начнутся в с возложения венков и цветов к мемориалу 1200 гвардейцам. В церемонии примут участие представители командования Западного военного округа, Балтийского флота, правительства Калининградской области и администрации города, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы.

Далее праздничные мероприятия продолжатся на территории гвардейского мотострелкового полка. На плацу воинской части состоится торжественный митинг, после которого представители клуба исторических реконструкций разыграют эпизод штурма города-крепости Кенигсберг.

В рамках Дня открытых дверей все желающие смогут ознакомиться с боевыми традициями воинов-гвардейцев, условиями жизни и быта военнослужащих, а также образцами современного вооружения и военной техники. Во время экскурсии гостям полка подробно расскажут об особенностях эксплуатации и боевых возможностях стрелкового оружия и военной техники.

Весь день на территории воинской части будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации. Все желающие заключить контракт с Минобороны России смогут зарегистрироваться в качестве кандидатов на военную службу по контракту в мотострелковую часть, получить необходимую информацию по наличию должностей.

Помимо выставки вооружения и военной техники будут также представлены стенды с образцами продовольственных пайков для военнослужащих, военной формы одежды воинов-гвардейцев различных лет. Кроме того, состоятся показательные выступления и мастер-классы по рукопашному бою, гимнастике и гиревому спорту.

В рамках празднования 90-летия полка в Доме офицеров БФ пройдут торжественное собрание и концерт творческих коллективов учреждений культуры Западного военного округа и Балтийского флота.

Справочно:

29 декабря 1926 г. на базе отдельного Московского стрелкового полка сформирована 1-я Пролетарская стрелковая дивизия. В 1936 г. в честь 10-летия со дня образования и за успехи в боевой и политической подготовке ЦИК СССР наградил дивизию Почётным революционным Красным Знаменем, которое приравнивается к ордену Красного Знамени, а 15 её командиров награждены орденами Ленина и Красного Знамени. Дивизии было присвоено почетное наименование «Московская».

В первые дни Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 г., военнослужащие соединения получили боевое крещение на реке Березине, став железной стеной против одного из танковых корпусов Гудериана. 31 августа 1941 г. за беспримерный подвиг в тяжёлых оборонительных боях дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 22 сентября ей присвоено почётное звание «Гвардейская».

18 декабря 1941 г. военнослужащие соединения защищали подступы к Москве и под Наро-Фоминском перешли в наступление. К 15 января 1942 г. дивизия вышла на подступы к реке Верее. В течение 1942 г. и зимы 1943 г. соединение, действуя в составе 43-й и 16-й армий, было задействовано в освобождении городов Медынь, Вязьма, Калуга, Сухиничи.

В июле—августе 1943 г. дивизия в составе 11-й гвардейской армии принимала активное участие в Курской битве. Во второй половине августа 1943 г. в составе Брянского фронта дивизия задействовалась в боях за освобождение городов Карачев и Брянск. В течение зимы 1943—44 гг. соединение вело тяжёлые наступательные бои на Витебском направлении. За беспримерные подвиги при освобождении столицы Советской Белоруссии города Минск 13 июля 1944 г. дивизия получила наименование «Минская».

14 ноября 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования по прорыву обороны и вторжение в пределы Восточной Пруссии, проявленные при этом доблесть и геройство дивизия была награждена орденом Ленина.

В январе—апреле 1945 г. военнослужащие соединения в составе войск 11-й гвардейской армии вели ожесточённые бои за Гумбиннен, Альтенберг и другие сильно укрепленные опорные пункты противника в Восточной Пруссии. К апрелю 1945 года воинские части дивизии, преодолевая упорное сопротивление фашистов, подошли с боями вплотную к Кёнигсбергу и первыми ворвались в город. 9 апреля 1945 Москва салютовала героям штурма Кёнигсберга, извещая мир о разгроме Восточно-Прусской группировки.

С 21 по 26 апреля дивизия была задействована в уничтожении группировки фашистов в районе Пиллау. Боевые действия в Великой Отечественной войне были закончены штурмом города Пиллау.

28 мая 1945 г. за героизм и мужество при штурме Кёнигсберга дивизия была награждена орденом Кутузова II степени.

1 июня 2002 г. 1-я гвардейская Пролетарская Московско-Минская мотострелковая дивизия переформирована в 7-ю гвардейскую Пролетарскую Московско-Минскую мотострелковую бригаду. 1 декабря 2008 г. соединение переформировано в 7-й гвардейский Пролетарский Московско-Минский мотострелковый полк.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице