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16.12.2016 (15:13)

Гранатометчики ЗВО выполнили упражнения учебных стрельб

На полигоне в Ленинградской области проведены практические занятия  с гранатометчиками мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО)  по огневой и тактической подготовке.

Их особенностью стало выполнение упражнений учебных стрельб днём  и  ночью  с применением модернизированных приборов ночного видения и подсветки  шкалы дневного оптического прицела.

Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7  и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

Гранатометчики  выполняли огневые задачи как в наступлении, так и в обороне. При этом они совершенствовали навыки занятия и маскировки огневых позиций, скрытного перемещения на поле боя, разведки целей, их классификации,  определения дальностей и  выбора оптимальных способов поражения.

В ходе выполнения упражнений учебных стрельб военнослужащие продемонстрировали высокую точность поражения целей. Занятия по тактической и огневой  подготовке по усложненной программе носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка
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