16.12.2016 (15:13)

Гранатометчики ЗВО выполнили упражнения учебных стрельб

На полигоне в Ленинградской области проведены практические занятия с гранатометчиками мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) по огневой и тактической подготовке.

Их особенностью стало выполнение упражнений учебных стрельб днём и ночью с применением модернизированных приборов ночного видения и подсветки шкалы дневного оптического прицела.

Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

Гранатометчики выполняли огневые задачи как в наступлении, так и в обороне. При этом они совершенствовали навыки занятия и маскировки огневых позиций, скрытного перемещения на поле боя, разведки целей, их классификации, определения дальностей и выбора оптимальных способов поражения.

В ходе выполнения упражнений учебных стрельб военнослужащие продемонстрировали высокую точность поражения целей. Занятия по тактической и огневой подготовке по усложненной программе носили плановый характер.

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