16.12.2016 (14:46)

Войска и силы на Северо-востоке России отмечают 167 лет со дня образования

На Камчатке отметили 167-ю годовщину образования войск и сил на Северо-востоке России

В честь данного события в воинских частях и соединениях, дислоцированных на полуострове, состоялись торжественные построения, зачитаны праздничные приказы, а отличившимся военнослужащим вручены грамоты и ценные подарки.

Днём образования войск и сил на Северо-востоке России считается 14 декабря (2 декабря по старому стилю) 1849 года. Именно в этот день согласно указу императора Николая 1 Охотская военная флотилия была переведена в Петропавловский военный порт на Камчатке.

Тихоокеанцы всегда отличались мужеством и героизмом, организованностью и сплоченностью, беспредельной преданностью Отечеству. В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время звания Героя Советского Союза и Героя России были удостоены более 50 моряков, солдат и офицеров, несущих службу в данном регионе.

В настоящее время войска и силы объединения входят в состав Краснознаменного Тихоокеанского флота и обеспечивают неприкосновенность сухопутного, морского и воздушного пространства России. Что касается состава, то они представлены соединением кораблей охраны водного района, авиацией и ПВО, береговыми войсками, другими воинскими частями и соединениями.

Командует объединением контр-адмирал Сергей Липилин.

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