Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

16.12.2016 (10:22)

В учебном центре ВВО под Хабаровском прошел учебно-методический сбор с командирами танковых батальонов и их заместителями

На Анастасьевском общевойсковом полигоне под Хабаровском прошло ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой в рамках учебно-методического сбора с командирами танковых батальонов и их заместителями на базе 392-го учебного центра Восточного военного округа.

В ходе РТУ танкисты совершили 20-километровый марш в район сосредоточения, где оборудовали полевой лагерь и отработали вопросы маскировки бронетехники. В дальнейшем, уточнив задачу, вышли из укрытия на рубеж открытия огня и сходу атаковали условного противника. Более 50 радиоуправляемых мишеней, обозначающих боевую технику и долговременные огневые точки, танкисты поразили, используя осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. По целям, имитирующим живую силу, стрельба велась из штатных крупнокалиберных пулеметов.

В учении был также задействован личный состав роты технического обеспечения. В районе сосредоточения специалисты по ремонту бронетехники выполнили техническое обслуживание танков после совершения марша и подготовили их к ведению боя.

Кроме того, в полевых условиях был развернут медицинский пункт. Санинструкторы отработали задачи по эвакуации с поля боя условно раненых танкистов и оказанию первой медицинской помощи.

На учение привлекались более 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false