16.12.2016 (10:22)

В учебном центре ВВО под Хабаровском прошел учебно-методический сбор с командирами танковых батальонов и их заместителями

На Анастасьевском общевойсковом полигоне под Хабаровском прошло ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой в рамках учебно-методического сбора с командирами танковых батальонов и их заместителями на базе 392-го учебного центра Восточного военного округа.

В ходе РТУ танкисты совершили 20-километровый марш в район сосредоточения, где оборудовали полевой лагерь и отработали вопросы маскировки бронетехники. В дальнейшем, уточнив задачу, вышли из укрытия на рубеж открытия огня и сходу атаковали условного противника. Более 50 радиоуправляемых мишеней, обозначающих боевую технику и долговременные огневые точки, танкисты поразили, используя осколочно-фугасные и бронебойные снаряды. По целям, имитирующим живую силу, стрельба велась из штатных крупнокалиберных пулеметов.

В учении был также задействован личный состав роты технического обеспечения. В районе сосредоточения специалисты по ремонту бронетехники выполнили техническое обслуживание танков после совершения марша и подготовили их к ведению боя.

Кроме того, в полевых условиях был развернут медицинский пункт. Санинструкторы отработали задачи по эвакуации с поля боя условно раненых танкистов и оказанию первой медицинской помощи.

На учение привлекались более 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц боевой и специальной техники.

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