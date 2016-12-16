16.12.2016 (13:08)

Министр обороны России провел заседание организационного комитета Международного военно-технического форума «Армия-2017»

Сегодня Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел заседание организационного комитета по подготовке к проведению Между­народного военно-технического форума «Армия-2017».

Открывая заседание, глава военного ведомства напомнил, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет в августе будущего года.

«За последние два года это мероприятие стало крупнейшей площадкой для показа перспектив­ных образцов продукции и технологий военного и двойного назначения», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что форум наглядно де­монстрирует высокую эф­фективность государственной политики по оснащению армии и флота современным вооруже­нием, военной и спе­циальной техникой, способствует расши­рению военно-техничес­кого сотрудничества с иностранными государст­вами.

«Безусловно, накоплен­ный опыт необходимо использовать при подготовке очередного форума, который пройдёт на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот». Сегодня на заседании оргкомитета мы начинаем эту работу», – заявил Министр обороны.

Глава военного ведомства сообщил, что наряду с Министерст­вом обороны в подготовке форума тра­диционно участвуют заин­тересованные федеральные органы исполнительной власти, правительства Москвы и Московской области, ряд крупных государственных корпо­раций, предприятий и организаций.

«Наша задача – на деле подтвердить высокий статус форума как одной из ведущих международных выставок вооружения и военной техники», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он пояснил, что для этого предпола­гается увеличить выс­тавочные площади и усовершенствовать их инфраструктуру, расширить кластеры авиационной и морской техники, создать более привлекательные условия для выставочной деятельности научно-исследовательских организаций и оборонных предприятий.

Министр обороны заявил, что особое внимание следует обратить на международную составляющую меро­приятия. «Данное направление имеет важное значение для укрепления межгосударст­венной кооперации по разработке, производству и ремонту вооружения и военной техники», – подчеркнул глава военного ведомства.

В свою очередь, выступивший с докладом заместитель Министра обороны РФ генерал армии Павел Попов сообщил, что Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет в конце августа в Подмосковье на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Выставка расположится на площади около 370 тыс. кв. метров.

«Для подготовки и проведения форума образован организационный комитет, в который вошли представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, госкорпораций и ведущих предприятий и организаций», – сказал генерал армии Павел Попов.

Он отметил, что в рамках проведения форума предусматриваются экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.

«Для размещения выставочной экспозиции предусмотрено более 40 тыс. кв. метров в выставочных павильонах, более 100 тыс. кв. метров на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра и около 200 тыс. кв. метров на аэродроме Кубинка», – сообщил замминистра обороны.

Кроме того, по его словам, закрытая экспозиция разместится на 25 тыс. кв. метров в кластере Военно-промышленного комплекса и 5 тыс. кв. метров на аэродроме Кубинка.

Заместитель Министра обороны отметил, что в интересах развития инфраструктуры конгрессно-выставочной деятельности Минобороны на территории парка «Патриот» ведется строительство демонстрационных центров ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса общей площадью более 60 тыс. кв. метров.

«Ведется строительство пяти центров госкорпорации «Ростех», акционерных обществ: концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», Объединенной судостроительной корпорации, Объединенной авиастроительной корпорации и корпорации «Тактическое ракетное вооружение», – уточнил генерал армии Павел Попов.

Замглавы военного ведомства также сообщил, что Минобороны планирует расширить авиакластер форума и привлечь иностранных производителей к участию в статическом и динамическом показах.

«С целью повышения интереса к форуму со стороны участников и гостей планируется продолжить совершенствование инфраструктуры парка «Патриот», аэродрома Кубинка и полигона Алабино, выстроить статическую экспозицию на основной площадке форума по тематическим разделам, исходя из потребности в целенаправленном поиске определенных инновационных разработок и технологических решений. Расширить кластер авиационной техники на аэродроме Кубинка с привлечением отечественных и иностранных производителей к участию в статическом и динамическом показах», – сказал заместитель Министра обороны.

По его словам, также будет организован статический и динамический показ морских робототехнических комплексов, малогабаритных плавательных средств и гидроавиации на озере Комсомольском, проведен второй чемпионат по дронбиатлону с применением новейших технологий, продемонстрированы возможности стрелкового оружия на многофункциональном огневом центре.

Кроме того, продолжил генерал армии Павел Попов, решено разместить отдельным кластером статической экспозиции инновационный клуб приоритетных технологических направлений, расширить географию национальных экспозиций и иностранных разработчиков и производителей продукции военного и двойного назначения, провести в военных округах и на Северном флоте демонстрационные показы возможностей вооружения, военной и специальной техники в течение трех дней.

«Научно-деловая программа традиционно будет сформирована с учетом предложений органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и организаций», – отметил замглавы военного ведомства.

Он добавил, что для выработки решений по вопросам национальной безопасности к их обсуждению будет привлечен широкий круг специалистов, в том числе представители научного сообщества, руководители органов военного управления Минобороны России, общественные деятели, а также специалисты и эксперты иностранных государств.

Ожидается, что в выставке примут участие более 1000 предприятий и организаций, будет представлено свыше 10 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, а посещаемость составит более 500 тыс. человек, сообщил замминистра обороны.

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