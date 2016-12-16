16.12.2016 (06:50)

Мобильные ракетные комплексы «Ярс» поступили на вооружение Йошкар-Олинского соединения

Ракетному комплексу «Ярс» будет принадлежать одна из ключевых ролей при решении ряда отведенных для него задач стратегического сдерживания.

В РК реализованы варианты противоракетного траекторного маневра для уклонения от перехватчиков ПРО.

По одной из самых распространённых версий, аббревиатура «Ярс» расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания».

Конечно, принятие на вооружение этого комплекса и, с учетом развития систем ПРО, его модернизированных вариантов в перспективе усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания российских СЯС.

При внешней схожести для специалиста это действительно принципиально новый ракетный комплекс, и разница не только в количестве колёс. Существенно возросли возможности по использованию позиционного района (он увеличился и территориально и качественно). Конструктивные особенности «Ярса» позволяют проводить пуски с площадок, на которых «Тополь» мог нести дежурство только после специального инженерного дооборудования. Улучшились характеристики средств связи и базового шасси, да и сама ракета стала мощней и практически не уязвимой для существующей противоракетной обороны противника. Качественно изменилось и боевое оснащение «Ярс».

В соответствии с показателями Государственного оборонного заказа на 2016 год осуществлена закупка вооружения, военной и специальной техники для оснащения и постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти ракетных полков на ракетный комплекс «Ярс» в подвижном грунтовом варианте в Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской ракетных дивизиях и стационарном - в Козельской ракетной дивизии.

В декабре 2016 года на боевое дежурство заступят полки в Йошкар-Олинском, Новосибирском, Иркутском и Козельском соединениях РВСН.

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