15.12.2016 (19:36)

Для детей из Сирии, проходящих лечение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, провели экскурсию по Санкт-Петербургу

Для детей из Сирии, проходящих лечение в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, руководством академии и отделом по работе с личным составом была организована обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Шестеро ребят вместе с родителями побывали в «сердце города» — Петропавловской крепости, где ознакомились с историй основания Санкт-Петербурга, узнали о выдающемся российском императоре Петре I, посетили его домик — первую постройку города на Неве, летнее жилище царя в период с 1703 по 1708 годы.

Гости побывали в крупнейшем и красивейшем православном храме Санкт-Петербурга — Исаакиевском соборе. Это уникальное архитектурное сооружение и высотная доминанта центральной части города.

Детям также показали Медного всадника — памятник Петру I на Сенатской площади. Его открытие состоялось 7 августа 1782 года. Своё название монумент получил благодаря одноимённой поэме Александра Пушкина, хотя на самом деле изготовлен из бронзы.

Гости прогулялись по красивейшим улицам города и сфотографировались у памятников архитектуры. Ребята играли в снежки и наслаждались свежим морозным воздухом.



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