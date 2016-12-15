15.12.2016 (17:24)

В Москве на базе парка «Патриот» прошло тематическое занятие по вопросам военной ипотеки

Сегодня на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» сотрудники Департамента жилищного обеспечения Минобороны России провели тематическое занятие по теме «Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих», в котором участвовали военнослужащие московского региона.

Открывая встречу, заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Сергей Иванов отметил, что сегодня военная ипотека является наиболее перспективной формой жилищного обеспечения военнослужащих. Так, по его словам, накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) к 2028 году станет основной формой жилищного обеспечения военнослужащих.

«Если в 2012 году только 85,6 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации участвовали в НИС, то в настоящее время их численность составляет более 176,9 тыс. Таким образом, можно отметить стабильное увеличение численности участников НИС в Вооруженных Силах Российской Федерации более чем в 2 раза на 91,3 тыс. человек», – отметил Иванов.

Он рассказал, что ежегодный прирост участников военной ипотеки по линии Минобороны составляет более 20 тысяч человек.

«Всего с 2008 года военнослужащими за счет средств целевых жилищных займов приобретено более 71 тыс. квартир», – сообщил Иванов.

Он подчеркнул, что в текущем году приобрели жилье путем заключения договора целевого жилищного займа 12,9 тыс. военнослужащих. Почти треть от всех приобретенных по программе военной ипотеки квартир расположены в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской и Ростовской областях, средняя площадь указанных квартир составляет 60 кв. м.

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