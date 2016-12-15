15.12.2016 (15:35)

В Санкт-Петербурге спущены на воду два новых патрульных катера «Раптор», строящиеся для ВМФ России

На судостроительном предприятии «Пелла» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду двух патрульных катеров нового поколения «Раптор» (проект 03160), стоящихся для Военно-Морского Флота России.

Данные катера предназначены для выполнения задач в ближней зоне в светлое и темное время суток. Они обладают возможностями по доставке подразделения морской пехоты (не менее 20 человек) к месту назначения и их мобильной высадке на берег или на любой другой объект.

Также катера могут нести патрульную службу в назначенных акваториях, перехватывать и задерживать малоразмерные надводные цели, выполнять поисково-спасательные функции.

Район плавания катеров – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от места базирования до 100 миль.

Длина катера – 16,9 м, ширина – 4,1 м, осадка – около 0,9 м, экипаж – 3 человека, скорость – 50 узлов. Вооружение: боевой модуль, состоящий из 14,5-мм пулемёта, гиростабилизируемого оптико-электронного модуля и системы управления огнём; два 7,62-мм пулемета «Печенег» на вертлюжных установках.

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