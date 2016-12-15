15.12.2016 (16:24)
На горном полигоне Аданак в Дагестане проходят занятия с артиллерийскими батареями морской пехоты Каспийской флотилии
На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проводятся занятия с самоходными артиллерийскими батареями отдельных батальонов морской пехоты Каспийской флотилии.
Перед этим артиллеристы совершили марш в назначенный район, развернули батареи в боевой порядок, заняли огневые позиции, выполнили их инженерное оборудование и маскировку.
В ходе занятий военнослужащие совершенствуют навыки по подготовке самоходных артиллерийских орудий «Нона» к открытию огня, решают задачи по разведке целей, смене позиций.
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