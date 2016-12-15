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15.12.2016 (16:24)

На горном полигоне Аданак в Дагестане проходят занятия с артиллерийскими батареями морской пехоты Каспийской флотилии

На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан  проводятся  занятия с самоходными артиллерийскими батареями отдельных батальонов  морской пехоты Каспийской флотилии.

Перед этим артиллеристы совершили марш в назначенный район, развернули батареи в боевой порядок, заняли огневые позиции, выполнили их инженерное оборудование и маскировку.

В ходе занятий военнослужащие совершенствуют навыки по подготовке самоходных артиллерийских орудий «Нона» к открытию огня, решают задачи по разведке целей, смене позиций.  

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Артиллерия , Южный военный округ
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