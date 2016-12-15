15.12.2016 (15:17)

Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе осваивают современный комплекс разведки и контроля стрельбы «Аистенок»

Подразделения ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к освоению современных переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистенок».

Автоматика комплекса способна рассчитать параметры полета минометного боеприпаса калибра от 81 до 120 мм и определить точку старта и место падения снаряда. Также система может применяться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 122 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет местоположение вражеской артиллерии. Кроме того, комплекс обнаруживает движущуюся наземную технику на дальности до 20 км, что позволяет наносить упреждающие удары по противнику.

Информация о режимах работы радиолокационной станции, метки, траектории обнаруженных целей и другая информация выводится на цветном дисплее пульта управления. Для передачи сведений о целях в состав комплекса входит радиостанция.

«Аистенок» выполнен в виде разборной конструкции, состоящей из набора модулей, и пригоден для переноски расчетом или перевозки на различных транспортных средствах. Вес компонентов системы — 135 кг.

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