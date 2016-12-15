15.12.2016 (14:56)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России встретился с зарубежными военными атташе

Сегодня в Министерстве обороны состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны генерал армии Валерия Герасимова с представителями зарубежного военно-дипломатического корпуса.

Особое внимание в ходе брифинга для иностранных военных атташе было уделено состоянию военно-политической обстановки в мире, итогам деятельности Вооруженных Сил в 2016 году и их задачам на будущий год.

Отмечена важность развития международного военного сотрудничества, в первую очередь в интересах борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также расширения взаимодействия с партнерами в рамках ОДКБ, ШОС и СНГ.

Отдельно генерал армии Валерий Герасимов проинформировал военных атташе об итогах операции правительственных войск Сирии и ВКС России, а также о текущей обстановке в Алеппо.

Всего в мероприятии приняли участие около 150 представителей зарубежного военно-дипломатического корпуса из более чем 80 стран, аккредитованных в Российской Федерации.

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