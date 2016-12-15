15.12.2016 (13:40)

Участники российско-индийского военно-морского учения «Индра Нэви-2016» готовятся к совместным практическим действиям

Сегодня на территории военно-морской базы ВМС Индии (порт Вишакхапатнам) штабы руководства российско-индийских сил, принимающих участие в совместном военно-морском учении «Индра Нэви-2016», согласовали порядок проведения этапов и эпизодов практических действий сил в море, организации связи и взаимодействия досмотровых групп, соблюдения мер безопасности и условий практических артиллерийских стрельб.

Руководитель учения от российской стороны заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) контр-адмирал Эдуард Михайлов и начальник управления боевой подготовки ТОФ капитан 1 ранга Олег Королёв обсудили с представителями командования Восточным флотом ВМС Индии порядок организации взаимодействия в ходе совместного выполнения задач в море.

Командиры кораблей ТОФ Военно-Морского Флота России и ВМС Индии, задействованных в учении, провели летучку с розыгрышем предстоящих практических действий в море на картах.

14 декабря отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл в порт Вишакхапатнам Республики Индия для участия в совместном военно-морском учении «Индра Нэви-2016».

Активная фаза учения пройдет с 19 по 21 декабря в акватории Бенгальского залива. Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии проведут тренировки по связи, отработают эпизоды отражения средств воздушного нападения условного противника, совместного маневрирования кораблей в составе тактических групп, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, досмотровые действия, элементы противолодочной обороны и пополнение запасов на ходу.

Справочно:

Первое двустороннее российско-индийское военно-морское учение было проведено в мае 2003 года. В 2005 году совместные российско-индийские военно-морские учения стали носить название «Индра». Мероприятия проводились в 2007, 2014 и 2015 годах.

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