15.12.2016 (13:31)

На Балтийском флоте начались учения по борьбе за живучесть кораблей и судов

В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проводятся учения по борьбе за живучесть корабля. К выполнению задач привлечён весь корабельный состав Балтийского флота — экипажи эскадренного миноносца «Настойчивый», корветов «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий», малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, противолодочные корабли и тральщики — всего около 50 кораблей и судов обеспечения.

Моряки отрабатывают задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также ликвидации пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) «Каспий».

УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке моряки учатся герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

Корабельные экипажи участвуют в таких учениях регулярно — в соответствии с требованиями руководящих документов. Тренировки по борьбе за живучесть на учебно-тренировочных комплексах Балтийского флота являются неотъемлемой частью базовой подготовки надводных кораблей к выходу в море и выполнению задач по основному предназначению.



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