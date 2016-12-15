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15.12.2016 (13:30)

На российской военной базе в Абхазии проводится комплекс мероприятий по профилактике заболеваний среди военнослужащих

На российскую военную базу, дислоцированную в Абхазии, в целях профилактики зимнего сезона инфекционных заболеваний доставлено более 5 тыс. различных противовирусных и иммунологических препаратов.

Медицинские специалисты соединения за время подготовки к зиме провели вакцинацию личного состава от пневмонии и гриппа. 

В казармах, где проживает личный состав, постоянно поддерживается температура не ниже +20 градусов. Организовано ежедневное проветривание и дезинфекция спальных помещений.

«Ежедневно в подразделениях российской военной базы на утренних осмотрах и вечерних построениях проводятся мероприятия по выявлению заболевших, в том числе измерение температуры тела. Основная задача этих мероприятий — исключение случаев самолечения и заражения других военнослужащих. Особые меры профилактики заболеваний предпринимаются в отношении молодого пополнения, прибывшего в соединение в период осеннего призыва», — пояснил начальник медицинской службы российской военной базы в Абхазии майор Казимагомед Гусенов.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Медицина , Абхазия
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