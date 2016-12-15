15.12.2016 (12:42)

Военнослужащие ЮВО отработали действия при применении условным противником ОМП

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Краснодарском, Ставропольском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесской Республике прошли практические занятия по отработке действий личного состава при применении условным противником оружия массового поражения (ОМП).

Военнослужащие научились применять новейшие электронные приборы измерения мощности дозы гамма-излучения и степени радиоактивного заражения объектов и местности по бета-излучению ИМД-2НМ, которые поступили на смену устаревшим образцам ДП-5АБ (В).

Новый прибор прост в обращении — при нажатии всего одной кнопки он выходит на рабочий режим и измеряет мощность экспозиционной дозы. Масса прибора — 3,21 кг.

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты также отработали развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия и разведывательных химических машин, провели полную специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

Всего в полевых занятиях приняли участие более 4 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

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