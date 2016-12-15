15.12.2016 (12:42)
Военнослужащие ЮВО отработали действия при применении условным противником ОМП
В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Краснодарском, Ставропольском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесской Республике прошли практические занятия по отработке действий личного состава при применении условным противником оружия массового поражения (ОМП).
Военнослужащие научились применять новейшие электронные приборы измерения мощности дозы гамма-излучения и степени радиоактивного заражения объектов и местности по бета-излучению ИМД-2НМ, которые поступили на смену устаревшим образцам ДП-5АБ (В).
Новый прибор прост в обращении — при нажатии всего одной кнопки он выходит на рабочий режим и измеряет мощность экспозиционной дозы. Масса прибора — 3,21 кг.
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты также отработали развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия и разведывательных химических машин, провели полную специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.
Всего в полевых занятиях приняли участие более 4 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.