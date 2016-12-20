20.12.2016 (12:43)
Российские десантники совершили более 10 тыс. прыжков с парашютом в ночных условиях
В текущем году десантники совершили более 200 тыс. прыжков с парашютом, в том числе более 30% на незнакомые площадки приземления.
Более 10 тыс. прыжков военнослужащие десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений выполнили ночью.
В ходе учений и тренировок в течение года было также десантировано более 150 единиц вооружения и военной техники.
Десантирование военнослужащих Воздушно-десантных войск осуществлялось с высот от 600 до 1500 м с использованием парашютов «Д-10», «Арбалет-1» и «Арбалет-2», а вооружения и техники — с применением парашютно-бесплатформенных систем 925/916 и парашютных платформ «П-7» на многокупольных парашютных системах МКС-350.
Задачи с десантированием подразделений парашютным способом на незнакомую местность выполнялись в целях проверки уровня их подготовки к действиям в отрыве от основных сил.