20.12.2016 (12:43)

Российские десантники совершили более 10 тыс. прыжков с парашютом в ночных условиях

В текущем году десантники совершили более 200 тыс. прыжков с парашютом, в том числе более 30% на незнакомые площадки приземления.

Более 10 тыс. прыжков военнослужащие десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений выполнили ночью.

В ходе учений и тренировок в течение года было также десантировано более 150 единиц вооружения и военной техники.

Десантирование военнослужащих Воздушно-десантных войск осуществлялось с высот от 600 до 1500 м с использованием парашютов «Д-10», «Арбалет-1» и «Арбалет-2», а вооружения и техники — с применением парашютно-бесплатформенных систем 925/916 и парашютных платформ «П-7» на многокупольных парашютных системах МКС-350.

Задачи с десантированием подразделений парашютным способом на незнакомую местность выполнялись в целях проверки уровня их подготовки к действиям в отрыве от основных сил.

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