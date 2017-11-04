04.11.2017 (14:10)

В учебном центре войск РХБ защиты завершен очередной период обучения

Курсанты 282-го учебного центра войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, обучающиеся по четырехмесячной программе, сдали выпускные экзамены.

Более 300 новобранцев, прибывших в центр в июне—июле 2017 года, стали умелыми специалистами и убывают в воинские части и соединения для дальнейшего прохождения военной службы.

Наряду с военнослужащими по призыву высокий уровень подготовки продемонстрировали более 160 военнослужащих по контракту, прибывших в учебный центр для освоения новых военно-учетных специальностей.

За плечами обучаемых более 500 учебных часов –– тактико-специальная, огневая, разведывательная, инженерная, строевая, общественно-государственная, физическая, военно-медицинская, методическая и специальная подготовки, а также связь, РХБ защита.

Исходя из современных требований к подготовке младших специалистов большая часть учебных занятий носила практическую направленность и проводилась преимущественно на объектах учебно-материальной базы центра с применением вооружения, военной и специальной техники в условиях, приближенных к реальной боевой обстановке.

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