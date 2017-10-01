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01.10.2017 (11:28)

В Волгоградской области военнослужащие выбирают новую форму обеспечения жильем

По данным Южного регионального управления жилищного обеспечения («Югрегионжильё»), в Волгоградской области отмечается увеличение числа военнослужащих, избравших новую форму обеспечения жильем посредством использования денежной субсидии на приобретение или строительство жилья.

Так, в текущем году в Волгоградской области жилищной субсидией обеспечено около 50 семей военнослужащих. Одновременно с этим подали документы с целью получения постоянного жилья более 60 военнослужащих,

Кроме того, за этот период служебными жилыми помещениями обеспечено около 100 семей военнослужащих, а компенсацию за наем (поднаем) жилья оформили более 600 семей Волгоградского гарнизона.

Всего по состоянию на 1 сентября более 3500 семей военнослужащих Волгоградского территориального гарнизона обеспечены служебным жильем, как в натуральном виде, так и методом выплаты компенсации за наем (поднаем) жилья.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Жилье
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