05.10.2017 (06:20)

В Приморском крае прошло масштабное тактическое учение с боевой стрельбой

В Приморском крае на общевойсковом полигоне «Сергеевский» прошло бригадное тактическое учение с боевой стрельбой мотострелкового соединения Восточного военного округа.

В рамках учения подразделения мотострелкового соединения были подняты по тревоге и совершили на штатной технике марши на полигоны в районы рассредоточения.

Согласно легенде учения, военнослужащие разведывательных подразделений обнаружили наступающие превосходящие силы условного противника. Опираясь на полученные данные, командование бригады выстроило оборону на выгодных рубежах, вынудило основной авангард условного противника вступить в бой и с помощью ведения маневренной обороны добилось окружения основной группировки.

В ходе отработки практических действий отработаны элементы боевого, тылового и медицинского обеспечения, навыки ведения обороны и взаимодействия с частями разведки, артиллерии и авиации.

Всего в манёврах было задействовано более 2000 военнослужащих и около 700 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, вертолеты Ми-8АМТШ и самолеты МИГ-31.

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