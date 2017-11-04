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04.11.2017 (14:50)

Экипажи Воздушно-космических сил перехватили истребители условного противника на Юге России

Экипажи истребителей МиГ-29СМТ авиационного центра Воздушно-космических сил (ВКС) перехватили самолеты условного противника в Астраханской области.

В ходе тренировки летчики выполнили взлет дежурной пары «перехватчиков», и, получая уже в полете координаты движения воздушных целей, отработали перехват с электронным пуском ракет.

После проведения воздушных дуэлей на длинных дистанциях экипажи ВКС отработали элементы ближнего маневренного воздушного боя. Летчики действовали в ограниченном воздушном пространстве, выполняя фигуры сложного и высшего пилотажа.

Завершились полеты выполнением пусков ракет класса «воздух-воздух» по воздушным целям, а также пусками неуправляемых ракет и стрельбой из пушки по наземным целям, обозначающим объекты условного противника. Во время полетов экипажи ВКС действовали в плотных строевых порядках в составе штатных пар и звеньев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Самолеты , ВВС , ВКС
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